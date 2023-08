Giorgia Meloni: «Banche, tassati i margini ingiusti. Risorse a famiglie e imprese. Reddito, non si torna indietro»

Giorgia Meloni nel suo appuntamento social "Gli appunti di Giorgia" spiega le ultime decisioni del governo, a partire dalle banche: «La misura più importante che abbiamo approvato è quella che riguarda la tassazione dei margini ingiusti delle banche. Le risorse che arriveranno andranno a finanziare le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese» che stanno vivendo «un momento di difficoltà per l'alto costo del denaro».

Extraprofitti, dote intorno a 2 miliardi per aiuti su fisco e mutui: taglio del cuneo e fondo casa

Giorgia Meloni sul Reddito

«Il governo non intende tornare sui suoi passi sul Reddito di cittadinanza», perché vuole passare dal «Reddito di cittadinanza al Reddito di occupazione, cioè che si ottiene grazie al lavoro».

Tassa extraprofitti, le opposizioni spiazzate: «Era una nostra battaglia». Linea comune sul salario

Salario Minimo, rischi di peggiorare le retribuzioni

«Perchè non ho accolto la proposta sul salario minimo così come viene presentata? Perché se io stabilissi per legge una cifra minima oraria di retribuzione per tutti, che inevitabilmente si collocherebbe nel mezzo. - aggiunge la premier - E allora il salario minimo potrebbe rischiare di essere più basso del minimo contrattuale previsto e rischierebbe di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo peggiorando molto di più i salari rispetto a chi li migliora».