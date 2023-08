Salario minimo, governo e opposizioni a palazzo Chigi. Pre-vertice tra Meloni e Fratoianni sul volo per Roma

Aggiornamenti in evidenza

Si terrà oggi a Palazzo Chigi l'atteso vertice tra governo e opposizioni sul salario minimo. Il centrosinistra punta a un salario parametrato alla media dei contratti nazionali con la soglia minima a 9 euro. La premier Meloni non presenterà una controproposta. Rampelli, vicepresidente FdI della Camera invita a un «confronto senza pregiudizi» ma osserva che la soglia proposta «è ideologica». La segretaria del Pd Schlein auspica che la premier «stia cambiando idea», perché nel video dove ha parlato del tema «dimostra di non aver letto la nostra proposta». Calenda avverte che «il rischio che poi alla fine non si riesca ad uscire con una posizione unica è molto alto».