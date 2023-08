Giorgia Meloni: «Salario minimo non è soluzione efficace, rischia di essere controproducente»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2023 'introduzione di un salario minimo legale, come proposto dalle opposizioni, "rischia di essere controproducente". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso su Facebook. "Se io decidessi di stabilire per legge una cifra minima oraria di retribuzione per tutti, che inevitabilmente starebbe nel mezzo, mi troverei con un minimo legale in molti casi più basso di quelli previsti dai contratti nazionali, con il paradosso che rischia di diventare sostitutivo e non aggiuntivo e con il risultato di peggiorare per paradosso il salario di molti più lavoratori di quelli a cui lo migliorerebbe". Il rischio va preso in considerazione, perchè potremmo trovarci a fare gli interessi delle grandi concentrazioni economiche che beneficerebbero di una generalizzata riduzione dei salari". " Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev