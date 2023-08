Salario minimo, i 7 punti della proposta delle opposizioni: dalla soglia base di 9 euro ai rapporti di lavoro

Alla vigilia dell'incontro con la presidente del Consiglio, le opposizioni sono tutte d'accordo: Giorgia Meloni non ha letto «nemmeno una riga» - per dirla alla Conte - della proposta di legge sul salario minimo presentata lo scorso 4 luglio in Parlamento. Il testo, firmato da 5stelle, Pd, Avs, Azione e +Europa, mira a stabilire una soglia minima di retribuzione di 9 euro l'ora in modo da tutelare anche i settori più deboli del mondo del lavoro. Ecco, in 7 punti principali, come si articola la proposta di legge sul salario minimo con cui le opposizioni si presenteranno domani a Palazzo Chigi.