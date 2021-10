Roma, ultime ore della campagna elettorale, gli appelli di Calenda, Gualtieri, Michetti e Raggi

Venerdì 1 Ottobre 2021, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 19:58

Ultimo giorno di campagna elettorale anche a Roma, scatta il conto alla rovescia per il voto di domenica e lunedì.

«Io penso che alla fine, sorprendentemente, al ballottaggio andremo io e Gualtieri. Michetti non ci arriverà, ha fatto una campagna elettorale inesistente, un programma copiato. Me lo auguro perché sarebbe una bel ballottaggio». Lo ha detto il candidato sindaco Carlo Calenda, leader di Azione, arrivando a piazza del Popolo per il comizio di chiusura della campagna elettorale. «Noi siamo una lista civica e il 90 percento dei candidati sono ingegneri, medici, professionisti e verrà votata da centro, destra e sinistra. Andremo noi al ballottaggio e vinceremo». Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, parlando con la stampa prima del comizio per la chiusura della campagna elettorale a piazza del Popolo. Il leader di Azione ha poi sottolineato: «C'è nervosismo nel Pd. Io tiro dritto. Vedo un ambiente strepitoso qui in piazza». Da quanto si apprende dagli organizzatori sono oltre cinquemila le persone in piazza del Popolo per il comizio di chiusura. Riempita sia la parte concessa dalla questura delimitata dalle transenne, che quella dell'obelisco.

APPROFONDIMENTI ROMA Video GRAN FINALE Comunali Roma, gran finale in 4 piazze: Calenda, Gualtieri,... LA GIORNATA Alta tensione nel centrodestra ROMA Video VERSO IL VOTO Flashmob dei giovani a San Lorenzo LEGA Giorgetti: «Calenda bene a Roma» IL FOCUS Elezioni, partiti e leader alla prova del voto del 3 e 4 ottobre LO SCENARIO Comunali 2021, il voto nelle città: Roma, Milano, Napoli,...

«Non ci possiamo rilassare perché» vincendo il primo turno, «avremo altre 2 settimane di lavoro. Noi non abbiamo voluto fare una chiusura tutti in un posto, ma in 15 piazze» perché «vogliamo una città che costruisce politiche di prossimità. È il segno di come governeremo e cambieremo Roma». Lo dice il candidato a sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri a San Basilio per il comizio finale prima del voto. «Noi faremo funzionare questa città innovando. Noi con la buona amministrazione e con l'efficienza faremo funzionare questa città. E la cambieremo».

«Oggi si è chiusa la campagna elettorale. Sono stati mesi intensi, bellissimi, che mi hanno confermato la vera forza della nostra città: i suoi cittadini, con la loro grande umanità e il loro amore per Roma. Il rilancio della Capitale passa dal riscatto delle sue periferie. Per questo, insieme ai leader dei partiti del Centrodestra, abbiamo deciso di chiudere la nostra campagna con una conferenza stampa a Spinaceto». Lo scrive, su Facebook, Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, pubblicando una foto della conferenza stampa di oggi, assieme ai leader della coalizione. «E' in periferia il cuore pulsante di Roma - aggiunge Michetti - . Da troppo tempo quel cuore è fermo, ma noi lo faremo ripartire con più sicurezza, servizi efficienti, risposte certe e rapide. Insomma, con un Comune presente e in grado di ridare speranza e futuro. Noi ci siamo, con competenza, determinazione e serietà. Il resto è nelle vostre mani. Il 3 e il 4 ottobre, il futuro di Roma dipende da voi», conclude il candidato.

«Pentita della ricandidatura? Mai. Io credo fortemente che sia importante dare continuità al lavoro che ho svolto in questo primo mandato, di ricostruzione complessiva della macchina amministrativa. Abbiamo messo in ordine i conti. Stanno riprendendo gli investimenti. Abbiamo 16 hotel di super lusso attualmente in costruzione e tante società internazionali stanno aprendo la loro sede a Roma. Diciamo che la ripartenza è iniziata. Adesso bisogna consolidare i risultati ottenuti e accelerare perché abbiamo 3 grandi appuntamenti: il Pnrr, il Giubileo 2025 è finalmente Expo 2030, con Draghi che ha ufficializzato la candidatura pochi giorni fa». Lo ha detto la sindaca uscente di Roma Virginia Raggi, candidata M5S, in un'intervista a Rai News 24. «Ora siamo davvero pronti per portare a Roma questo grandissimo evento - ha aggiunto Raggi parlando di Expo - . Da qui a 10 anni» la città «può cambiare totalmente . Stiamo ricostruendo una Capitale che ci hanno lasciato devastata». «Olimpiadi? Roma, quando l'ho presa aveva 13 miliardi di debito e non poteva permettersi un'ulteriore indebitamento - ha ribadito la candidata M5S - . Mafia Capitale aveva spazzato via tutto un tessuto di cooperative e non si riuscivano a affidare le gare. Certo, c'è voluto del tempo ma ci avevano lasciato una città in ginocchio», ha concluso.

«Devo dire che adesso il Movimento è assolutamente compatto e stiamo lavorando molto per Roma. Giuseppe Conte è venuto spesso con me in giro per la città, anche Luigi Di Maio è con me, lo stesso Di Battista…'stiamo tutti sul pezzò come si suol dire. Io credo davvero che con Conte si possa vincere e che andremo al ballottaggio». Lo ha detto la sindaca uscente di Roma Virginia Raggi, candidata M5S, in un'intervista a Rai News 24. «Critiche da parte di Roberta Lombardi? Credo che ci siano alcune persone che criticano a prescindere ma io vado avanti - ha sottolineato Raggi -. Io ho fatto un patto con gli elettori che è quello rappresentato dal programma. Poi le voci ci sono e le lasciamo parlare… Conte però ha dato una bella stoccata ad alcune persone», ha ribadito Raggi. «Se non arrivassi a ballottaggio? Quindi vuol dire che vinco al primo turno - ha aggiunto la sindaca - Io in ogni caso arriverò al ballottaggio. Poi mi rivolgerò a tutti, soprattutto agli elettori di sinistra. Farò capire che sono l'unico argine alle destre, mi sono contrapposta a Salvini quando lavorava nel Conte I», ha concluso.