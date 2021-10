Campidoglio, la sfida delle piazze e del voto: ecco come è andata - Con Alvaro Moretti e Mario Ajello

Dalla piazza michelangiolesca e sotto la statua del Marco Aurelio l'inviato del Messaggero, Mario Ajello e il vicedirettore Alvaro Moretti commentano l'ultima sfida dei comizi finali di Calenda, Gualtieri, Michetti e Raggi (in stretto ordine alfabetico). Dalle periferie alla richiesta di serietà dei romani al voto per scegliere il sindaco che gestirà i miliardi del Pnrr, ma anche la chance del Giubileo e la contesa per Expo 2030. Caratteri, proposte e richieste da una piazza in rosa per il mese della prevenzione.

Video di Francesco Toiati / Ag.Toiati