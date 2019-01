Rai, il Pd contro la Venier: sdogana l'attentatore di Togliatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi a Domenica in, un tempo glorioso programma di punta della Rai, i telespettatori hanno dovuto assistere alla sconcertante scena della conduttrice Mara Venier che, in conclusione della presentazione di un libro di Stefano Zurlo sull'attentato a Togliatti, si è lanciata in un empatico saluto via etere ad Antonio Pallante, che del leader comunista e padre costituente fu l'attentatore e per questo tentato omicidio che ha rischiato di precipitare l'Italia nella guerra civile è stato condannato a diversi anni di carcere. È inquietante e gravissimo che che sia potuto accadere un tale episodio». Così in una nota Francesco Verducci, senatore Pd della Vigilanza Rai e vicepresidente della commissione Cultura.«Pallante - continua Verducci - è simbolo e artefice di una delle più drammatiche vicende della nostra Repubblica. Vederlo sdoganare da Rai1 nel contenitore nazionalpopolare per eccellenza è una pagina miserevole per il servizio pubblico e per il nostro Paese. Chiediamo alla direttrice di Rai1 Teresa De Santis, all'amministratore delegato Fabrizio Salini e al cda di intervenire per chiarire come sia potuta avvenire una tale enormità e scempiaggine, per riparare questo torto e chiedere scusa agli italiani».