Regionali, FdI primo partito in Lazio e Lombardia davanti al Pd. Le proiezioni

Fratelli d'Italia primo partito in Lazio e Lombardia. Davanti al Pd. Il partito della premier Giorgia Meloni in base alle proiezioni Swg per il Tg La7 e Opioni per la Rai è in testa. In Lombardia davanti quindi anche alla Lega del vicepremier Matteo Salvini che "vantava" la ri-candidatura del presidente uscente, Attilio Fontana.

Regionali, crolla l'affluenza: in Lazio e Lombardia ha votato il 30% di elettori in meno

I dati sui partiti

Con una copertura del campione del 13%, secondo la proiezione Swg, alle elezioni regionali in Lombardia Fdi è il primo partito con il 22,8%, seguito dal Pd con il 21,3%. Secondo la proiezione Opinio, FdI è accreditata al 25,6% seguita dal Pd al 20,8. La Lega è 16%, FI al 6,6%, la civica Fontana al 6,3%.

Nel Lazio

La proiezione Opinio sui partiti nel Lazio (con copertura al 18%) vede invece FdI in testa con il 31,2%, seguito dal Pd al 20,9% e M5S al 9,9%.