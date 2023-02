Due Regioni, 16 milioni di abitanti, nove candidati e un’incognita che potrebbe sparigliare le carte: quella dell’affluenza. Urne aperte oggi e domani nel Lazio e in Lombardia per decidere chi sarà chiamato a guidare le due Regioni per i prossimi cinque anni. Sul piatto però c’è molto più che il rinnovo di due giunte, una di centrodestra (quella uscente in Lombardia) e una di centrosinistra (nel Lazio). Perché ai seggi sono chiamate circa 12 milioni di persone, quasi un elettore italiano su quattro. E oltre a coinvolgere la Capitale politica – e quella finanziaria – del Paese, il voto riguarda le prime due Regioni italiane per Pil in valore assoluto. Ecco perché la tornata assume un forte valore simbolico.

Non è tutto. Perché quello di oggi e domani è il primo vero appuntamento elettorale dalle Politiche di settembre. Ed è forte la tentazione di leggere il risultato come un referendum sui primi tre mesi a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni. Anche nello stesso esecutivo «Sarà un voto di fiducia sul governo», ha alzato la posta nei giorni scorsi il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Per non parlare delle partite interne alle coalizioni e del possibile impatto sui destini personali dei leader (di cui raccontiamo nella pagina a fianco).