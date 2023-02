Lunedì 13 Febbraio 2023, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 19:33

Fratelli d'Italia primo partito in tutta Roma. Il primato del Pd nella Capitale è messo nel cassetto. Come per le politiche, più delle politiche. Perché nel voto delle elezioni regionali del Lazio, il partito della premier Giorgia Meloni (al 33,45% in tutta la città) si prende il trono anche nel Centro storico, Municipio I, dove nel voto dello scorso settembre il Partito Democratico aveva conservato la testa.

Regionali Lazio, crolla affluenza a Roma: vota solo un elettore su tre. Record negativo a Tor Bella. Il dato dei municipi

Regionali, il voto ai partiti nella Capitale

Con un terzo dello spoglio effettuato nella Capitale, FdI risulta primo in tutti i Municipi. E il dato che salta agli occhi è quello del Centro: il partito della premier è al 26,76%, davanti al Pd che si attesta al 25,07%. Il risultato di FdI è superiore al 30% in tutti gli altri quartieri della Capitale (tranne il I, come visto, e all'VIII Garbatella dove si ferma al 27,9%). Con una punta massima in periferia. Al Municipio VI, Tor Bella Monaca, sfondata quota 40%: il 43,42% per il partito del nuovo governatore Francesco Rocca. La seconda miglior performance di Fdi è all'Eur (Municipio IX): 36,36% di voti ottenuti.

Il Partito Democratico

Scalzato dalla prima posizione in Centro, il Pd ottiene il miglior risultato nel Municipio IV (Tiburtino), dove raggiunge il 25,13% dei consensi (25,07% accreditati invece nel Municipio I). In quattro territori di Roma il partito non supera la soglia del 20%: al VI dove si ferma al 16,09% (in virtù principalmente dello strapotere di FdI), a Ostia (municipio X, dove risente del risultato di M5S) dove si attesta al 19,62%, al XIII dove raggiunge il 19,42%, e al XV con il 18,07%.

I CINQUESTELLE

Ostia si conferma "roccaforte" grillina. Il Municipio X è quello dove M5S (che candidava come presidente Donatella Bianchi) ottiene il risultato migliore di Roma: il 13,28% dei voti. Punte positive anche al IV e V municipio dove raggiunge rispettivamente il 12,43% e l'11,46%. Il risultato flop per i 5stelle è al Salario, Municipio II, dove si fermano al 5,05, soprattutto perché "pagano dazio" alla miglior performance del Terzo Polo che in questo territorio sfiora l'11%. Anche in Centro per M5S solo il 6%.

LA CLASSIFICA

In tutta Roma dunque questa la "classifica" dei partiti:

1) FdI 33,45%

2) Pd 22,41%

3) M5S 10,13%

4) Terzo Polo 5,53%

5) Forza Italia 4,61%

6) Lega 4,6%