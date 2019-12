«Che sia chiaro: bisogna avviare un percorso che ci porti alla revoca delle concessioni autostradali». E «chi si oppone a tutto questo di sicuro non fa il bene del Paese. Sono sicuro che anche in questa occasione il governo, con grande senso di responsabilità, darà dimostrazione di compattezza». Così il ministro e capo politico M5s Luigi Di Maio in un post.

Ultimo aggiornamento: 18:04

