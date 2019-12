Milleproroghe, Sport e Salute: Abodi ora in pole per il dopo Sabelli

È stato stralciato dal Milleproroghe l’art. 29 che prevedeva lo sdoppiamento delle cariche di presidente e ad di Sport e Salute. Ieri dopo una giornata convulsa sono arrivate le dimissioni del presidente e ad della società che ha preso il posto di Coni Servizi, Rocco Sabelli, proprio per l’inserimento di questa modifica nella bozza del Milleproroghe. Dopo lunghe trattative che sono andate avanti nella notte sia il Pd che i M5S hanno deciso di non inserire l’articolo (era il numero 29 e ora è diventato ‘Armonizzazione dell’ordinamento contabile delle Regioni a statuto speciale’).

LEGGI ANCHE --> Milleproroghe, in caso di revoca della concessioni stradali entra Anas

Resta quindi la vecchia formula: un presidente ad, un membro scelto dal ministero dell’Istruzione, uno da quello della Salute, e nei casi in cui si discute di contributi agli organi sportivi, uno “aggiuntivo” nominato dal Coni. Ora si valutano già i nomi per il nuove presidente/ad in pole c’è Andrea Abodi, ex numero uno della serie B e attuale presidente del credito sportivo.



Ultimo aggiornamento: 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA