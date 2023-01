Giorgia Meloni ai tg serali: «Tutti i nostri interventi per calmierare l'inflazione. La maggioranza è coesa»

«Questo governo sta precedendo con determinazione e testa alta», così il premier Giorgia Meloni nell'intervento a Tg1. «Lavoriamo per dare priorità alla crescita, la maggioranza è coesa», ha poi proseguito. «Avanti a testa alta, non perdiamo un minuto». Sull'incontro con Zelensky il presidente del Consiglio ha specificato che "l'Italia fa la sua parte" e che vedrà il presidente dell'Ucraina per parlare di ricostruzione.

Meloni incontra i vertici del Mes: «Strumento anomalo, nessuno lo usa più»

L'incontro con Zelensky

«A Zelensky dirò che l'Italia c'è, come c'è stata dall'inizio, ma vorrei parlare anche di futuro, di ricostruzione: non rinunciamo a fare la nostra parte per arrivare a una soluzione del conflitto». Lo afferma la premier Giorgia Meloni al Tg1.

L'intervento al Tg5

«Tutto quello che stiamo facendo serve a calmierare l'inflazione». Così la premier Giorgia Meloni replicando al Tg5 a chi le chiedeva come intendesse intervenire su questo fronte. Meloni ha citato gli interventi sul «caro carrello» evidenziando «stiamo parlando con tutta la filiera».

