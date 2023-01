Benzina, Giorgetti: «Valuteremo il taglio delle accise se il prezzo salirà». Il governo convoca i sindacati

Il governo Meloni non chiude la porta al taglio delle accise sulla benzina. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo in question time al Senato, ha spiegato: «L'esecutivo si riserva, in ogni caso, di adottare le misure di riduzione delle accise in funzione di una norma che, come avrete modo di vedere nel decreto legge approvato il 10 gennaio 2023, consentirà un'azione in questo senso da parte del governo in relazione all'incremento verificato dei prezzi dei carburanti».

Giorgetti inoltre ha aggiunto: «Il governo monitorerà attentamente la situazione dei livelli dei prezzi non solo della benzina ma anche quelli di largo consumo, al fine di verificare che il loro andamento sia coerente con quello dell'offerta e quindi determinato da shock esterni o se sia invece determinato da comportamenti speculativi e di scarsa trasparenza degli operatori. Alla luce di tale monitoraggio il governo valuterà ulteriori iniziative da adottare».

Benzina, il governo convoca i sindacati

Il governo convoca i benzinai per domani. A confermarlo sono i sindacati. La convocazione è stata fissata alle 11.30 a Palazzo Chigi alla presenza dei ministri delle Imprese Adolfo Urso e dell'Economia Giancarlo Giorgetti e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. La riunione, si legge nella convocazione, ha ad oggetto il tema incremento prezzi carburanti.