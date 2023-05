Meloni: «Migranti? I confini esterni dell'Ue vanno difesi. Cambiare il paradigma»

«Con l'Austria è essenziale una collaborazione assidua sia quella bilaterale sia nel consesso europeo: spesso stessa linea, stessa visione. S'è creato un feeling del quale sono molto contenta. Soffriamo ambedue la forte pressione migratoria e intendiamo collaborare di più. Insieme abbiamo chieston cambio ndi paradigma a difesa dei confini esterni». Lo afferma la premier Giorgia Meloni a fianco del Cancelliere della Repubblica d'Austria, Karl Nehammer.

Sondaggi politici, crescono FdI (oltre il 28%) e Pd (21,4%), cala il Terzo Polo. Effetto Cav per Forza Italia

Migranti

Italia e Austria «soffrono entrambe la grande pressione dei flussi migratori», su questo «collaborano e intendono collaborare ancor di più. A giugno c'è un importante Consiglio europeo in cui» Bruxelles «è chiamata a presentare un cambio di paradigma che abbiamo chiesto insieme», con una «gestione dei flussi che presti attenzione a tutte le rotte, compresa quella marittima. Tutti i confini esterni europei vanno difesi, su questo collaboriamo e collaboreremo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi con il Cancelliere Federale della Repubblica d'Austria, Karl Nehammer.

La guerra

«Scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina, siamo uniti su questo punto». Lo afferma la premier Giorgia Meloni a fianco del Cancelliere della Repubblica d'Austria, Karl Nehammer.

Hub energetico europeo

«La situazione energetica e complessa. L’Italia ha fatto un grande lavoro per affrancarsi alla dipendenza dalla Russia e lavora per diventare un hub energetico europeo. L’Austria in questo e fondamentale per vicinanza e posizione geostrategica. Il Piano puo creare un circolo virtuoso anche nell’affrontare i flussi migratori». Cosi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando a Palazzo Chigi dopo l’incontro bilaterale con il cancelliere federale austriaco Karl Nehammer.