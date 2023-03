Meloni: «Falsità dalle opposizioni sul fisco, il governo non fa condoni»

«Alla fine di questo lavoro avremo un fisco nuovo, dopo 50 anni, l'ultima riforma è stata fatta prima che io nascessi». Così Giorgia Meloni, in una diretta social per "gli appunti di Giorgia". «Il primo obiettivo è quello di abbassare le tasse», aggiunge.

Meloni al Colle da Mattarella. «Colloquio lungo e cordiale». Annullata trasferta a Udine per la chiusura della campagna elettorale

Lavoro e tariffe

«Sono stati creati oltre 100mila posti di lavoro, è un ottimo segnale di fiducia, effetto del lavoro fatto per combattere il caro-energia». Così Giorgia Meloni, in una diretta social per 'gli appunti di Giorgià. «Le tariffe dell'energia sono scesi del 55%, e noi abbiamo ora confermato la riduzione dell'iva e il bonus sociale per le famiglie con i redditi più bassi».

Tregua fiscale

Nel decreto bollette «c'è anche una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le norme penali, si è fatta molta confusione, l'opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale, è falso, noi condoni non ne facciamo». Così la premier Giorgia Meloni nella rubrica social 'Gli appunti di Giorgia«. »Con la tregua fiscale è prevista la rateizzazione e adeguiamo questa norma stabilendo che il processo rimane sospeso fino a quando l'agenzia delle entrate non dice che le rate le stai pagando regolarmente«.