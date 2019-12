Matteo Salvini: «Con Popolare Bari e Ilva saltano la Puglia e l'Italia»

Matteo Salvini, leader della Lega, arrivando al No Tax Day a Milano, propone un comitato di salvezza nazionale per il Paese «che rischia di affondare». Il riferimento è anche all'ultimo caso della Popolare di Bari: «Se salta la popolare Bari, salta la Puglia e salta l'Italia. Stiamo vivendo un momento drammatico, non penso sia più il momento delle polemiche». Poi il riferimento diretto al premier: «Chiedo al signor Conte di smettere di insultare, di minacciare querele, sediamoci, ragioniamo di cosa serve all'Italia, scriviamo le regole di base e torniamo a votare».

Momento drammatico. «Stiamo vivendo un momento drammatico in cui tutti dovrebbero fermarsi, smetterla di far polemica. Chiediamo di sedersi tutti intorno a un tavolo a riflettere sui rischi che l'Italia sta vivendo. Se rischia di saltare una banca come la popolare di Bari e con i licenziamenti all'Ilva rischia di saltare un'intera Regione e con lei l'Italia» ha detto Salvini.

