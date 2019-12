Popolare di Bari, Conte: «Cdm a breve, non tuteleremo alcun banchiere»

«Non tuteleremo nessun banchiere, massima tutela dei risparmiatori»: lo afferma il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa sui primi 100 giorni di Governo nella Sanità rispondendo ad una domanda sulla crisi della Banca Popolare di Bari. «Per la prima volta ieri ho dovuto essere omissivo, l'ho fatto per non creare allarme con i mercati aperti e per il segreto d'ufficio. Perché in realtà ero stato avvertito della procedura di Bankitalia per il commissariamento della Popolare di Bari. Quindi mi scuso con tutti i cittadini», dice Conte.

Popolare di Bari commissariata: scontro nel governo, salvataggio bloccato. Conte: «Non tuteleremo nessun banchiere»

Conte bacchetta Di Maio. E lui: «Fa asse con il Pd?»



Sulla Popolare di Bari «ci sarà una convocazione» del Cdm «a breve. Ieri abbiamo fissato gli obiettivi che vogliamo conseguire in tempi rapidi, secondo un disegno di politica coerente che avevamo in parte già impostato, non è che improvvisiamo», dice il premier Giuseppe Conte. Sulla Popolare di Bari «interverremo attraverso uno strumento nella pancia di Invitalia, Mediocredito Centrale. Cerchiamo di fare di necessità virtù. Assicureremo a Mediocredito centrale le necessarie risorse per poi, con un fondo interbancario, intervenire per rilanciare la Pop Bari. Avremo una sorta di Banca del Sud degli investimenti a partecipazione pubblica».

«Non resteremo mai indifferenti rispetto a una situazione critica di una banca, perché dietro ci sono 70mila azionisti e tanti correntisti. C'è la massima tutela dei risparmiatori», c'è l'occasione per «approfittare per potenziare il sistema creditizio del sud e per il rilanciare la Popolare di Bari», dice Giuseppe Conte.

