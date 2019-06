Salvini e Di Maio, siparietto al Quirinale: «Ci vediamo, ci sentiamo...»

Sergio Mattarella superstar discreta. Matteo Salvini dirompente con nuova fidanzata al centro dell'attenzione. Luigi Di Maio, anch'egli con fidanzata, sorridente ma defilato. Giardini del Quirinale un anno dopo la nascita del governo giallo-verde. Stessa ambientazione ma sembra un altro film. Tensione palpabile, giornalisti a caccia di lumi sulla durata del governo, soliti vip, eleganza e tanti selfie. Ma sembra passata un'era geologica dal quel primo giugno 2018 quando tutti festeggiavano la nascita del governo Lega-M5s.

Mattarella: «Libertà e democrazia incompatibili con chi cerca sempre nemici»

Il presidente Mattarella, instancabile con la figlia Laura, ha stretto centinaia e centinaia di mani (circa 1200 gli invitati) che per ore si sono incolonnati in fila per salutare il capo dello Stato. Quasi un alieno nel parterre di assoluto dominio giallo-verde. Tra un flute di prosecco e una tartina l'attenzione si spostava sul trio diviso. Il premier Conte e i suoi vicepremier si evitavano come satelliti in orbita, sfiorandosi ma non toccandosi. Ed è stato Salvini a rompere il ghiaccio con un colpo di teatro, forse ad uso stampa. Il leader della Lega, plasticamente dominante anche tra i tavolini dei giardini del Quirinale, si è alzato e a sorpresa è andato solo due tavolini più in la. A salutare Di Maio. «Ci vediamo lunedì o martedì?», ha chiesto il capo del M5s, riferendosi all'atteso vertice di governo. «Ci sentiamo, ci vediamo...» ha replicato Salvini tornando poi a sedere al proprio tavolo. Poi anche una foto tra i due scattata da Enrico Mentana. Lo spettro della crisi di governo ha comunque dominato la serata, al centro di ogni interrogativo, piatto forte di tutti i chiacchiericci.

Salvini e Di Maio al Colle con Francesca Verdini e Virginia Saba: e tra le fidanzate scatta la presentazione ufficiale



Anche l'affabilissimo premier è stato costretto a respingere, seppur con grazia, ogni domanda indiscreta, a rimandare ogni illuminazione a lunedì prossimo quando - lo ha ripetuto più volte - terra una conferenza stampa che appare di ora in ora sempre più decisiva. Anche le fidanzate dei due vicepremier, Francesca Verdini e Virginia Saba,hanno rubato la scena e sono state al centro dei commenti dei tantissimi ospiti ai Giardini. E poi siparietti e siparietti forse per esorcizzare un divorzio imminente. Quasi consapevole dell'aria che tira è ancora Salvini a buttarsi tra la folla per raggiungere l'elegantissimo premier e sorprenderlo alle spalle con un abbraccio. «Ci vogliamo bene, ci vogliamo tanto bene», dice il ministro dell'Interno. «Scrivetelo, mi raccomando», chiosa Conte rivolto ai giornalisti. Ma il fine settimana segna tempesta e il premier sta già lavorando al discorso che terrà lunedì. Sarà un discorso forte e personale, assicura chi gli è vicino. Intanto una fila sterminata si dipana verso la coffe house dove il presidente attende gli ospiti per un breve saluto. Lontano, molto lontano da quanto succede tra i tavolini. Anche Di Maio si mette in fila con la fidanzata. Salvini no. Chiede e ottiene un salto di fila. Saluta Mattarella e se ne va. Intanto gli ospiti si godono la bella serata, finalmente la prima calda da giorni. C'è Renzo Arbore in un tavolino. Pif mai fermo. Magalli e Vespa si aggirano con un bicchiere in mano. E poi tanti, tanti politici. Il presidente della Camera Roberto Fico, discreto e gentile. Ministri vari, l'ex premier Mario Monti e poi una splendente Mara Carfagna in bianco che ha catturato l'attenzione.​



Ultimo aggiornamento: 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA