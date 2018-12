È iniziata la chiama alla Camera per la fiducia sulla manovra. L'inizio delle votazioni era previsto per le 18.30 ma è slittato per via degli interventi delle opposizioni in aula. Al termine del voto si passerà all'esame degli ordini del giorno, l'aula resterà in seduta fino a mezzanotte. Domani si proseguirà nei lavori, a partire dalle 9, e ci sarà il voto finale sulla manovra.

Ultimo aggiornamento: 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA