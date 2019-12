© RIPRODUZIONE RISERVATA

PUGLIA/ IL 13 DE VINCENTI A BARI PER IL MANIFESTO PER UN NUOVO SUDNELLA SEDE DELLA CITTÀ METROPOLITANA CON DECARO E DE BARTOLOMEO“Può sembrare un paradosso, ma proprio quel che sta accadendo con Ilva dimostra l’assoluta necessità di voltare rapidamente pagina al Sud, di dare gambe all’idea di un rapporto nuovo tra sviluppo economico e responsabilità ambientale, senza il quale ormai non crescono più ne’ il Meridione ne’ il Paese intero”. Così il professor Claudio De Vincenti, economista, già ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno nel governo Gentiloni, presenta l’iniziativa che si terrà venerdì 13 dicembre, a Bari, nella sede della Città Metropolitana, dedicata alla presentazione del Manifesto (promosso dall’Associazione Merita e che ha raccolto finora circa 500 firme) “Cambia Cresce Merita: un Nuovo Sud in una Nuova Europa”.Nel giorno in cui a Taranto, per ordine del Tribunale, la vicenda del siderurgico rischia - con lo spegnimento di Afo 2 - un drammatico epilogo, a Bari si prenderà di petto (come programmaticamente indica il titolo dell’appuntamento) il nocciolo duro della questione che si staglia sullo sfondo di urgenze come Ilva e Xylella: “Crescita e ambiente insieme per il futuro”.A partire dalle h. 10.30, con De Vincenti si confronteranno - tra gli altri -il sindaco di Bari Antonio Decaro, il Presidente di Confindustria Puglia Domenico De Bartolomeo, il Segretario confederale CISL Angelo Colombini, il Rettore dell’Universita’ Di Bari Stefano Bronzini e numerosi esponenti del mondo dell’economia, della cultura, del sindacato e dell’associazionismo.Dopo Napoli e Milano, Bari è la terza tappa del tour di presentazione del documento. Qui, venerdì prossimo, verranno anche resi noti i primi progetti operativi che Merita ha elaborato e s’impegna a portare a termine. Perché quello di un Nuovo Sud non sia solo uno slogan.