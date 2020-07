© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pulita, verde, sostenibile: l’energia che serve all'Italia e in particolare al Sud. Se ne parlerà domani, martedì 14 luglio 2020, fra le 11.00 e le 13.00,durante il convegno online promosso dall'associazione Merita e dalla Fondazione Matching EnergiesE il Sud d’Italia - per le sue potenzialità di produzione energetica a basse o nulle emissioni di carbonio, per i collegamenti con le altre nazioni del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, per le potenzialità di interscambio che da tale contiguità derivano e per la realizzazione degli obiettivi europei al 2030 e 2050 - può costituire un’area fondamentale per lo sviluppo del settore.L'incontro sarà il primo del ciclo di confronti dedicato a “Il Mezzogiorno nella Strategia europea energia - clima” che si snoderà in autunno e primavera prossimi.All’appuntamento di domani, dal titolo “Una scossa al Paese”, al quale interverrà il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, prenderanno parte: Francesco Starace (Amministratore delegato di Enel), Marco Alverà (Amministratore delegato di Snam), Francesca Mazzarella (Direttrice Fondazione Utilitatis), Ermete Realacci (Presidente di Symbola), Pippo Ranci (Università Cattolica di Milano). L’incontro, che sarà introdotto da Claudio De Vincenti (Presidente onorario di Merita) e Marco Zigon (Presidente di Matching Energies Foundation), verrà coordinato da Alfonso Ruffo (Direttore editoriale di EconomyMag.it).Sarà possibile seguire il webinar e partecipare alla discussione sulla pagina Facebook di Merita o scrivendo a posta@associazionemerita.it