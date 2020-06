© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì 25 giugno, dalle ore 11.00, ci sarà il quinto appuntamento di Merita/Incontra, l’iniziativa dell’Associazione Meridione Italia sulle cinque proposte per la ripresa del Sud e dell’Italia dall’emergenza epidemiologica del Covid-19.Il confronto, in diretta Facebook sulla pagina dell’Associazione, avrà come tema “Resto al Sud - imprenditoria giovanile contro la grande fuga”.Interverrà il Presidente del CNEL, Tiziano Treu. Prenderanno parte, oltre al Presidente del Cnel, il Coordinatore del tavolo di Merita “Resto al Sud” Bruno Spadoni, il Vice Presidente della Lega delle Cooperative con delega al Mezzogiorno Carmelo Rollo, il Responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia Ernesto Somma, la Curatrice scientifica Forum PA Sud Maria Ludovica Agrò, il Responsabile Dipartimento investimenti territoriali e fondi UE della IFEL Fondazione ANCI Francesco Monaco e il Consigliere delegato Digital Magics e Fondatrice del Programma MIA per le startup femminili Layla Pavone.’incontro, introdotto da un breve saluto del Presidente onorario di Merita Claudio De Vincenti, sarà moderato dalla giornalista del Corriere del Mezzogiorno Simona Brandolini.