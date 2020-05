© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che cosa è possibile fare, qui e ora, perché la ripartenza non finisca in un surplace, soprattutto per il Sud Italia che più del resto del Paese rischia un deserto produttivo e lavorativo nel post Covid 19? "Merita", l’Associazione Meridione Italia fondata dal professor Claudio De Vincenti già Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno nel governo Gentiloni, prova a misurarsi con questo nodo cruciale e pubblica - sul suo sito www.associazionemerita.it - le prime 5 proposte operative di cose da fare subito per riaccendere il motore della macchina Italia.Intanto, mettendo i piedi nel piatto della polemica politica di questi giorni, "Merita" ipotizza di regolarizzare gli immigrati censiti al primo gennaio 2020 con una contestuale offerta di lavoro a termine o contratto di prestazione occasionale e - rompendo un tabù del centrosinistra - di ricorrere in modo massiccio, per trasformare il lavoro in nero in lavoro in chiaro, ai voucher: non solo in agricoltura e agroalimentare, ma anche nella logistica e nel turismo e negli altri settori colpiti dalla pandemia. Con un costo per le aziende che non inferiore a 11 euro l’ora.In secondo luogo, l'Associazione propone una riforma “chirurgica” (mirata, quindi rapida a farsi) del Codice degli appalti per uno sblocco dei cantieri, con l’obiettivo di arrivare ad avere tempi europei per la realizzazione delle opere.Terzo capitolo affrontato, le Zes (Zone economiche speciali) che - secondo Merita - dovrebbero essere organizzate con sportelli unici per le imprese presso le autorità portuali, con un coordinamento sovraregionale e una semplificazione dei procedimenti autorizzativi.Per quanto riguarda il contrasto alla povertà, quella stratificata e quella che sta esplodendo a causa della pandemia, "Merita" ritiene che il Reddito di Emergenza debba essere un sussidio strettamente temporaneo, non certo sostitutivo di misure in termini di beni e servizi, le uniche davvero a sostegno delle persone e in particolare dell’infanzia.Quinta questione affrontata, i giovani meridionali: "Merita" rilancia i provvedimenti “Resto al Sud” e “Banca delle terre incolte e abbandonate” contenuti nel Decreto Mezzogiorno varato dal Governo Gentiloni e ritiene che il ripopolamento di territori scarsamente abitati - favorendo l’insediamento di cittadini anziani - oltre a suscitare la domanda di beni di consumo, creerebbe il fabbisogno di attività e servizi che potrebbero essere soddisfatti da imprese costituite dai giovani.