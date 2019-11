© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C'è chi, in questi anni e in questi mesi, tra le forze politiche e purtroppo anche tra le istituzioni, ha puntato a far chiudere l'Ilva e a lasciare i lavoratori solo con la cassa integrazione e il cosiddetto reddito di cittadinanza: giustamente i lavoratori Ilva si stanno ribellando a questa prospettiva, la sentono come umiliante, erivendicano la loro dignità di lavoratori di un grande complesso industriale».Lo ha detto Claudio De Vincenti, ex ministro nel governo Gentiloni e promotore del Manifesto del Sud "Cambia,cresce, merita", presentato a Milano, durante il suo intervento commentando così la vicenda dell'Ilva di Taranto.«Sta alla politica e alle istituzioni ricostituire subito quella certezza delle regole che nei mesi scorsi è stataincrinata pesantemente e che è invece condizione necessaria perché le imprese investano e creino posti di lavoro - ha aggiunto l'ex ministro - e a quel punto si potrà e si dovrà esigere che Arcelor Mittal rispetti a sua volta, integralmente, gli impegni presi sul fronte ambientale, industriale e occupazionale».«Lo spirito del Manifesto va esattamente nella stessa direzione - ha concluso - il Sud non vuole assistenza, vuolelavoro produttivo, imprese, investimenti».