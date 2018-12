M5S: espulsi De Falco, De Bonis, Valli e Moi. Di Maio: «Chi non sostiene il contratto è fuori»

Epurazione nel Movimento 5 stelle dopo la manovra. Il collegio dei probiviri dei 5 stelle ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. Lo comunica il blog delle Stelle in un post. Per il senatore Lello Ciampolillo il collegio dei probiviri ha optato per il richiamo. Il post ricorda che la decisione contro i quattri paramentari è stata presa «a fronte di comportamenti contrari alle norme dello Statuto e del Codice Etico, accettato e condiviso da eletti ed iscritti». Il provvedimento, dice ancora il blog, serve «a tutelare la comunità del Movimento 5 stelle, che si riconosce nei suoi valori e nel rispetto delle regole».

Il collegio dei probiviri del M5S ha invece archiviato i procedimenti disciplinari per i senatori Virginia La Mura e Matteo Mantero. Mentre, sugli altri due senatori dissidenti, Paola Nugnes e Elena Fattori, il M5S sottolinea come i

procedimenti disciplinari sono ancora pendenti e non ancora conclusi con una decisione.

I parlamentari espulsi sono da tempo in rotta con la linea del Movimento. De Falco in particolare si è astenuto nell'Aula del Senato al voto di fiducia sulla Manovra. L'ufficiale della capitaneria di porto, che si era opposto al decreto Salvini, aveva criticato negli ultimi giorni anche la decisione del govero di non firmare il global compact sui migranti.

Di Maio durissimo. «Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Oggi i probiviri si sono espressi con provvedimenti duri e giusti. Chi non sostiene il contratto di governo è fuori dal Movimento. Il rispetto degli elettori viene prima di tutto». Lo scrive, in un tweet, il leader del M5S e vicepremier Luigi Di Maio.

Ultimo aggiornamento: 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA