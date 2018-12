De Bonis: «Vicenda di dodici anni fa, forse mi dimetto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sto pensando di dimettermi da senatore». Lo dice il senatore Saverio De Bonis fresco fresco di espulsione dal M5S consapevole però che quelle dimissioni saranno pressoché impossibili. Per informazioni chiedere all'ex senatore Giuseppe Vacciano, sempre del M5S che ha provato decine di volte a farsi votare le dimissioni dall'Aula ma non c'è mai riuscito.Sul suo profilo Facebook De Bonis, espulso dai probiviri M5S, ha pubblicato i certificati penali che ha presentato al monento della candidatura. E sottolinea: «Risultano puliti».«Sono stato espulso per vicende legate a fatti che risalgono a 12 anni fa, pur avendo prodotto all’atto dell’accettazione della candidatura i miei certificati penali che risultavano puliti!!!», scrive confessando di essere finito nel mirino dei probiviri già a metà settembre quando aveva presentato «una memoria difensiva, allegando, ancora una volta, il certificato penale, il carico pendente e la visura penale storica. Tutto pulito», ribadisce.Per me, la tutela ambientale e la salute dei cittadini vanno oltre ogni logoca elettorale o contratto di governo, scrive infine annunciando che sta meditando. Cosa? «Sto meditando di dimettermi dal ruolo di senatore».