Lockdown, Lombardia in “arancione scuro” da oggi a mezzanotte: chiuse tutte le scuole, tranne i nidi

Allerta Covid, paura per i contagi. Così l’intera Lombardia da stasera va in arancione scuro. A partire da mezzanotte di oggi fino al 14 marzo la regione Lombardia sarà classificata come zona «arancione rafforzato». Significa che tutte le scuole, tranne i nidi, saranno chiuse. Il presidente Attilio Fontana firmerà un’unica ordinanza che comprenderà anche le precedenti.

Stando agli ultimi dati, attualmente negli ospedali lombardi ci sono 4.545 ricoverati per Covid e 532 Covid positivi ricoverati in terapia intensiva (+26 nella mattinata di oggi. Qui il bollettino del 3 marzo). L’ordinanza, tra le altre cose, prevederà l’accesso limitato nelle attività commerciali (un solo componente per famiglia), il divieto di utilizzare le aree giochi all’interno dei parchi e il divieto di recarsi nelle seconde case.

«La Commissione indicatori Covid-19 Regione Lombardia, a seguito dell'analisi dei dati effettuata, ha condiviso la necessità di superare la differenziazione tra aree assumendo interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale con l'obiettivo, oltre che di contenere l'incremento di contagi, di preservare le aree non ancora interessate da una elevata incidenza». È quanto spiega il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, parlando della decisione di mettere tutta la Regione in arancione rafforzato. L'ordinanza approvata oggi «fa cessare gli effetti delle ordinanze precedentemente emanate in relazione al posizionamento di una serie di territori in fascia arancione rafforzata», fasce che si considerano superate dal provvedimento.

La nuova ordinanza fa cessare gli effetti delle ordinanze precedentemente emanate in relazione al posizionamento di alcuni territori in fascia arancione rafforzata (testi che ora si considerano superati dal provvedimento appena approvato). Nell'ordinanza si parla anche di una «eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico». Nel dettaglio, tra le misure in vigore fino a metà marzo, c'è il divieto di recarsi presso abitazioni diverse da quella principale (le cosiddette seconde case) che si trovano nel territorio della regione «fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità». L'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito a un solo componente per nucleo familiare, mentre non sarà più consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (come aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket o aree skate) all'interno di parchi, ville e giardini pubblici.

