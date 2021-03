4 Marzo 2021

di Giuliano Pani

(Lettura 2 minuti)







In pochi giorni, poco più di due settimane, Campania e Napoli da zona gialla a zona rossa dopo la breve tappa in zona arancione fino al 7 marzo? Il rischio di lockdown generale è altissimo considerando che la Regione conta un numero di contagiati da Covid attuale assai superiore alle altre: 81.252 rispetto al 69.336 della Lombardia, la seconda regione con più casi, come riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Detto che la Campania ha poco più della metà degli abitanti della Lombardia si capisce il timore delle autorità locali e nazionali che domani saranno riportati nella riunione della cabina di regia del Governo sull'emergenza Coronavirus. Anche perché la stessa provincia di Napoli fa registrare numeri da primato: ieri 1.486 contagi e 64 morti nell'ultima settimana.

Anche ieri i dati non sono per nulla incoraggianti: 2.635 positivi su 26.533 tamponi, di fatto negli ultimi giorni si viaggia a circa 2mila casi al giorno (20.181 in dieci giorni) con riflessi importanti anche sulle struttore sanitarie ospedaliere, come sottolineato anche dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Nelle terapie intensive si è arrivati a quota 137 ricoveri (+4), ormai un quarto della dotazione complessiva di 656 posti.

Preoccupa anche la situazione di Napoli e provincia dove dall'inizio della pandemìa si sono registrati 162.566 casi compresi i 1.487 di ieri. Un numero che rischia di stressare gli ospedali chiamati anche a fronteggiare gli effetti dell'emergenza nelle carceri. Il garante dei detenuti campani, Samuele Ciambrello, presenta dati allarmanti: fra gli agenti di polizia penitenziaria si contano 5 morti e 862 agenti contagiati; 4 morti fra i detenuti e 724 contagiati; un morto e 58 contagiati fra i medici e gli operatori sanitari. Uno scenario aggravato dal cronico sovraffollamento delle carceri della regione.