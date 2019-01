Legittima difesa, il ddl torna al Senato: corretto l'errore sulle coperture

«Tanto rumore per nulla. Si è trattato di un mero errore tecnico degli uffici, molto semplice e molto banale. L'unica questione è che la definitiva approvazione di questo provvedimento, atteso dagli italiani e che trova il governo in perfetta sintonia, sarà ritardata di qualche giorno. La ratio non cambia». Così il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, che ha spiegato che la commissione Giustizia della Camera ha già approvato l'emendamento che corregge l'errore tecnico sulle coperture relative al 2018.

Ora il testo passerà al vaglio dell'Aula per poi tornare al Senato», conclude Morrone.



L'emendamento è stato votato dalla commissione Giustizia, contrario il Pd, che ha anche votato contro il mandato al relatore. Non appena si riunirà la conferenza dei capigruppo della Camera, verrà stabilito quando il provvedimento sarà discusso in Aula. Il ddl avrà una doppia relazione di minoranza, del Pd e di Liberi e Uguali.

