Landini: «Pronti allo sciopero generale, situazione non tollerabile»

«In assenza di risposte da parte del governo siamo pronti a «mettere in campo ogni azione, non escludiamo neanche una», quindi neanche lo sciopero generale che però «non risolve tutti i problemi». Così il segretario generale Cgil Maurizio Landini a «Mezz'ora in più». «Una situazione di questo genere non più tollerabile, questa situazione va cambiata, bisogna ribellarsi», aggiunge, sottolineando che alla manifestazione di ieri c'è stata una «partecipazione molto forte» perché «ieri non c'era solo la Cgil ma anche un centinaio di reti». Adesso, afferma, «bisogna ricostruire la democrazia con una partecipazione dal basso».

