Virginia Raggi a Italia 5 Stelle, rissa giornalisti-militanti: insulti a Filippo Roma delle Iene

Caos a Napoli a Italia 5 Stelle all'arrivo di Virginia Raggi. «Fatemi parlare un minuto con i cronisti, poi vengo a salutarvi», ha detto il sindaco ma la situazione è precipitata all'arrivo di Filippo Roma de Le Iene: «venduto, venduto», hanno urlato gli attivisti. Un vero e proprio parapiglia, quindi, tra militanti e giornalisti a Italia 5 Stelle. il sindaco di Roma, al suo arrivo, è stata subito fermata da decine di giornalisti e attivisti, con i secondi che tentavano di impedire ai primi di fare domande. La sicurezza ha quindi scelto di portare la Raggi nel retropalco per evitare che la situazione peggiorasse.

Beppe Grillo arriva al secondo giorno di Italia 5 Stelle lanciando baci ai giornalisti

Virginia Raggi: M5S maturato. «Questa è l'era della maturità, si raccolgono i frutti di quanto si è seminato tanto che oggi abbiamo capito chi parla alla pancia della gente per il consenso, come sull'immigrazione, senza capire che il tema non è quanti entrano ma cosa fargli fare, l'inclusione. Parliamo di temi seri». Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi intervenendo dal palco di Italia 5 Stelle. «Dobbiamo essere orgogliosi, stiamo facendo ciò per cui abbiamo sempre lottato», ha sottolineato Raggi.

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA