Di Maio e i ministri M5S: taglio del cuneo fiscale e salario minimo nella legge di bilancio

Ecco i i punti nevralgici sui quali il M5S si batterà con l'alleato di governo sulla manovra: taglio del cuneo fiscale e salario minimo in legge di bilancio. Nessuna sorpresa sul fronte tasse, sulla scia del balzello sulle schede sim che ha agitato le acque della maggioranza: non dovranno esserci aumenti. Riduzione del cuneo fiscale per le imprese, misura che in qualche modo dovrà essere legata al salario minimo. E carcere per i grandi evasori, in presenza di reato grave e conclamato.

Luigi Di Maio ha riunito i ministri grillini in un hotel a due passi dalla fiera d'Oltremare, a Napoli, dove è in scena la seconda giornata di Italia 5 Stelle. Obiettivo fare il punto sulla legge di bilancio che entro martedì dovrà essere varata dal Cdm. l carcere per i grandi evasori, viene spiegato da fonti pentastellate, al momento dovrebbe restare nel dl fiscale. Ma se anche dovesse essere stralciato dal testo, per i 5 stelle è una misura da realizzare in tempi stringenti.

