Salvini: «Non si può chiedere il Green pass e poi far sbarcare chiunque»

«Non puoi chiedere il Green pass agli italiani per andare in pizzeria e poi fai sbarcare chiunque». Matteo Salvini, leader della Lega, attacca le limitazioni riguardo alla certificazione verde paragonandole agli sbarchi dei migranti in Italia. In una diretta Facebook, al termine di una visita al canile di Vallegrande, a Roma aggiunge che sull'immigrazione «non ci siamo». Luciana Lamorgese «è uno dei ministri che brilla per assenza. Anche in queste ore stanno sbarcando centinaia di clandestini. Aspettiamo che al ministero dell'Interno qualcuno dimostri che c'è un ministro, per il momento non ce ne siamo accorti».

Continuate ad appoggiare Mario Draghi? «Come presidente del consiglio sì, poi a febbraio vediamo chi si candida al Quirinale, faremo le nostre valutazioni». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una diretta Facebook. «Febbraio è lontano, siamo ad agosto, ce ne occuperemo a febbraio, intanto ci occupiamo di lavoro, salute e scuola. A febbraio parleremo di presidente della Repubblica».