Governo, al via riunione di maggioranza a Palazzo Chigi. Bonafede: «Ora mettiamo il turbo». Conte: «Procedere compatti»

Al via a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza. Al tavolo, oltre al presidente del Consiglio, sono presenti per il Pd Dario Franceschini, per IV Teresa Bellanova, per Leu Roberto Speranza e per il M5S il neo capo delegazione Alfonso Bonafede.

Conte a Sofia: calo spread consente di liberare risorse

«Oggi si decide l'agenda degli incontri con cui, finalmente, come ha sempre chiesto il Movimento 5 Stelle, si mettono nero su bianco gli impegni precisi che prendiamo nei confronti dei cittadini. In questi primi cinque mesi abbiamo fatto tanto, adesso è ora di mettere il turbo», dichiara il ministro Alfonso Bonafede, capodelegazione del Movimento 5 Stelle.



È iniziato il confronto con le forze di maggioranza per rilanciare l’azione di Governo. Il Paese ha molte urgenze e i cittadini attendono tante risposte. Dobbiamo procedere spediti, determinati, compatti. #Agenda2023 pic.twitter.com/KUHpdobQ2g — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 30, 2020

Il Paese ha molte urgenze e i cittadini attendono tante risposte. Dobbiamo procedere spediti, determinati, compatti», scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Twitter postando una foto della riunione con i capidelegazione della maggioranza, accompagnata dall'hashtag «#Agenda2023». Partecipano all'incontro i capidelegazione dei partiti dell'Esecutivo: il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini (Pd), il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede (M5S), il ministro della Salute, Roberto Speranza (Leu) e il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova (Iv). Oggi dovrebbe essere definito un metodo di lavoro per la prosecuzione del confronto sui temi da porre in agenda.

Ultimo aggiornamento: 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA