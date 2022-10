Giustizia, stretta su chi non collabora: verso decreto legge già lunedì, stop ai benefici penitenziari

Giustizia, un decreto, ancora in via di limatura (e che sarà al vaglio del pre-consiglio lunedì mattina), potrebbe avere l'ok già lunedì, quando il Cdm dovrebbe riunirsi per la nomina di viceministri e sottosegretari. Il primo decreto legge del governo Meloni potrebbe essere questo. Secondo quanto si apprende l'esecutivo lavora a un provvedimento urgente che porterebbe a una stretta dei «benefici penitenziari» con il «divieto di concessione» per chi non collabora con la giustizia, oltre a introdurre una proroga (probabilmente a fine anno) dell'entrata in vigore della riforma penale che dovrebbe scattare dal 1° novembre.

Carlo Nordio, ministro della Giustizia: «Processi veloci, ecco come faremo»