Giorgia Meloni al Senato: la replica prima del voto di fiducia

I capigruppo di maggioranza presentano la mozione di fiducia nei confronti del governo di Giorgia Meloni che a breve, subito dopo la replica della premier, dovrà essere votata e si sospende la seduta per qualche minuto. Nella pausa in molti vanno a salutare Berlusconi appena entrato in Aula, anche il senatore a vita Mario Monti e Pier Ferdinando Casini.