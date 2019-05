Elezioni europee, Salvini in conferenza stampa bacia il crocifisso

Matteo Salvini si presenta in conferenza stampa con in mano il rosario che ha esibito dal palco del comizio di piazza Duomo con gli alleati sovranisti. E nel ringraziare gli elettori per il risultato della Lega, bacia il crocifisso. Luigi Di Maio, invece, aveva chiuso la campagna elettorale qualche ora prima in piazza Bocca della Verità anche lui con un bacio, ma alla bandiera italiana. Alle sue spalle tutti i ministri M5s e Davide Casaleggio, che ha abbracciato ad uno a uno mentre la piazza scandiva in coro «onestà onestà».

Ultimo aggiornamento: 01:32

