Sabato 2 Ottobre 2021, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 14:42

Ancora qualche ora e poi riapriranno ufficialmente le urne italiane. Domani e lunedì, 3 e 4 ottobre, più di 12 milioni di italiani (tra cui 136.329 neo maggiorenni al voto per la prima volta) potranno infatti recarsi nei seggi elettorali di 1.192 Comuni per eleggere sindaco e giunta comunale, per scegliere il nuovo presidente di Regione in Calabria oppure per i due seggi uninominali in palio: Siena e Roma-Primavalle.

Quale che sia il motivo del voto, le urne apriranno domani mattina alle 7 e resteranno aperte fino a tarda serata, cioè fino alle ore 23. Lunedì invece l'orario di apertura dei seggi prevede il via alle operazioni di voto sempre a partire dalle ore 7, ma il termine ultimo anticipato alle ore 15. Scoccate queste quindi, a seggi ufficialmente chiusi, inizierà lo spoglio delle schede elettorali. Un'operazione che richiederà più tempo nei sei capoluoghi di Regione coinvolti, tra cui appunto ci sono la Capitale e le altre 3 città più popolose d'Italia: Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste. Avendo tutti insieme oltre 6 milioni di abitanti queste sei città rappresentano all'incirca metà del "bottino" in gioco. Quattordici invece i capoluoghi di provincia: Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese.

IL BALLOTTAGGIO

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci, che riguarda solo i 119 Comuni interessati dal voto con più di 15mila abitanti, si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Calendario che invece non sarà valido per i Comuni al voto nelle regioni autonome. In Sicilia e Sardegna infatti le urne saranno aperte il 10 e l'11 ottobre con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 e lunedì 25. In Trentino-Alto Adige invece, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 10 ottobre con eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 24.

IL PROTOCOLLO SANITARIO



Ovviamente per questa tornata elettorale particolare attenzione sarà destinata al rispetto del protocollo sanitario anti-Covid. «Le operazioni di voto - ha spiegato nei giorni scorsi il Viminale - si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021 adottato dai Ministri dell’Interno e della Salute in data 25 agosto 2021». Vale a dire che per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista). In deroga alla normativa vigente, la deposizione nell’urna delle schede votate deve essere effettuato direttamente dall’elettore. Compatibilmente con le caratteristiche degli edifici, saranno previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita. Per evitare assembramenti gli accessi saranno contingentati, creando laddove è possibile apposite aree di attesa all’esterno.

LE REGOLE

All’interno deve essere garantito il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. Al momento della sua identificazione, quando gli sarà chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il riconoscimento, il distanziamento dovrà essere di due metri. Le finestre verranno tenute aperte per favorire l’aerazione naturale. Nel corso delle operazioni di voto, saranno effettuate periodiche pulizie dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

LO SPOGLIO



Per quanto riguarda le affluenze ai seggi elettorali, come ha precisto sempre il Viminale, sarà possibile seguire le operazioni «Attraverso il sito web https://elezioni.interno.gov.it/ nonché attraverso l’App per dispositivi “Eligendo mobile”, saranno consultabili i dati relativi all’affluenza al voto ed i risultati ufficiosi diffusi in tempo reale di tutte le consultazioni, ivi compresi i dati delle elezioni regionali della Calabria sulla base delle indicazioni operative della medesima Regione».