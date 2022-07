Di Maio incontra Beppe Sala a Milano: primi mattoni per un'ampia alleanza di centro

Mentre il governo è alle prese con l'approvazione del dl Aiuti, bloccato alla Camera, le manovre per la costruzione del 'Grande centro' non si arrestano. A guidarle è il ministro degli Esteri Luigi di Maio che questa mattina si è recato a Milano per incontrare il sindaco Beppe Sala.

L'incontro sarebbe avvenuto nell'abitazione del primo cittadino, in prossimità del liceo classico Giuseppe Parini, e sarebbe durato circa un'ora e mezza.

Così, se a Roma sale l'attesa per il faccia a faccia tra il premier Mario Draghi e il leader M5s Giuseppe Conte, in zona Brera, il neo-leader di Insieme per il futuro prova a mettere i primi mattoni per un'ampia alleanza di centro, puntando su Sala come possibile federatore.