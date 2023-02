Delmastro indagato a Roma per rivelazione di segreto d'ufficio: potrebbe essere ascoltato già domani sul caso Cospito

Rivelazione del segreto d’ufficio. È questa l’ipotesi di reato contestata al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, che è stato indagato nell’inchiesta della Procura di Roma sulle conversazioni avvenute in carcere tra l’anarchico Alfredo Cospito e alcuni boss detenuti come lui in regime di carcere duro nel penitenziario di Sassari. Quei dialoghi, contenuti in un’informativa indirizzata al Dap, erano stati riportati nel discorso pronunciato alla Camera da Andrea Donzelli, il 31 gennaio scorso. Il politico aveva rivelato nei dettagli gli scambi di battute tra Cospito, il camorrista Francesco Di Maio e lo ‘ndranghetista Francesco Presta. Il tema era lo sciopero della fame dell’anarchico e la sua protesta contro il 41 bis, con i boss che lo esortavano a portare avanti quella che doveva diventare una «battaglia di tutti».

I brani erano contenuti in una relazione fatta dalla polizia penitenziaria al Dap e poi consegnata al sottosegretario Delmastro, che ne avrebbe rivelato il contenuto a Donzelli. Da qui l’iscrizione sul registro degli indagati. Domani è previsto l’interrogatorio. Secondo l’accusa, quelle carte sarebbero dovute rimanere nel ristretto ambito ministeriale e non erano destinate alla divulgazione. Per il momento Donzelli non è stati indagato e resta una persona informata sui fatti: verrà ascoltato come testimone. Nei giorni scorsi la Procura ha acquisito documentazione e ascoltato diverse persone, tra le quali il direttore del Dap, Giovanni Russo.