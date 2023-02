Cospito, Delmastro e Ostellari sotto scorta: sale l'attenzione dopo le proteste degli anarchici

Caso Cospito - Due sottosegretari alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari, hanno bisogno di protezione. Perciò è stato deciso che Delmastro sarà messo sotto scorta. Per Ostellari è stata decisa una tutela temporanea. È una conseguenza della vicenda che da giorni infiamma l'opinione pubblica e che riguarda il regime di carcere duro al quale è sottoposto l'anarchico trasferito dal penitenziario di Sassari a quello di Milano per ricevere cure sanitarie.

Potrebbe arrivare nei prossimi giorni il provvedimento per l'assegnazione della scorta al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Mentre è in corso l'istruttoria per l'assegnazione della scorta - che potrebbe approdare sul tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto di Roma, il prossimo 10 febbraio - è stata comunque già deliberata una «tutela provvisoria» per i due sottosegretari Delmastro e Ostellari.

L'avvocato padovano Andrea Ostellari, 48 anni, leghista e sottosegretario alla Giustizia, sarà messo sotto tutela in relazione alle polemiche sulla battaglia dell'anarchico Alfredo Cospito contro il carcere duro e l'ergastolo ostativo. Lo scrive il Corriere del Veneto spiegando che l'esponente del Carroccio sarebbe finito nel mirino degli anarchici occupandosi, tra le sue deleghe, proprio del trattamento dei detenuti. Notte tranquilla alla Sapienza di Roma. L'occupazione da parte degli studenti della facoltà di Lettere in solidarietà ad Alfredo Cospito contro il 41 bis, decisa dall'assemblea di ieri, è ancora in corso.

Anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro - in questi giorni al centro delle polemiche - è stato messo sotto scorta, una decisione legata a doppio filo con il caso dell'anarchico Alfredo Cospito. L'attenzione della sicurezza su Delmastro sarebbe salita di livello: al sottosegretario è stato infatti spiegato come aprire eventuali buste e le zone sensibili da evitare, tra queste, ad esempio, la città di Torino.

