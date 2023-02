Chi lancia accuse e chi deve difendersi dai sospetti, chi punta a raccogliere consensi e chi prova a parare il colpo. Come ogni caso politico-mediatico, anche la vicenda del Cospito-gate (le intercettazioni dell'anarchico detenuto al 41 bis e in sciopero della fame che finiscono oggetto di un'arringa a Montecitorio) ha i suoi protagonisti e i suoi comprimari. Giovanni Donzelli, deputato di FdI, il primo a tirar fuori in Aule le frasi che hanno creato il caso («da dove le ha prese se erano intercettazioni riservate?», è l'accusa).

Cospito, l'Antimafia: resti al 41 bis. L'ultima parola a Nordio, Meloni: «Non arretriamo»

Poi c'è Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, nel fuoco di fila perché accusato di aver rivelato lui quelle parole («documenti non secretati», si difende) al suo coinquilino Donzelli. Infine Carlo Nordio, il ministro della Giustizia, che annuncia verifiche («ho chiesto al mio capo di gabinetto di approfondire quanto avvenuto») e Debora Serracchiani, protagonista del primo botta e risposta con Donzelli alla Camera. Sullo sfondo della storia, poi, resta lui, Alfredo Cospito, e i boss al 41 bis coi quali l'anarchico avrebbe avuto gli scambi oggetto delle polemiche durante l'ora d'aria nel carcere di Sassari. Ecco i ritratti dei protagonisti.