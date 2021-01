Crisi di governo al buio. Il premier Conte alle 9, dopo il Cdm convocato per comunicare le sue decisioni, salirà al Colle da Mattarella per dimettersi. Una mossa obbligata dopo il fallimento dell'operazione "volenterosi" che però, un minuto dopo le dimissioni, ripartirà. Il presidente del Consiglio, infatti, spera che il suo passo indietro li convinca definitivamente a uscire allo scoperto, grazie alla prospettiva di un governo nuovo di zecca, un Conte ter, di cui far parte a pieno titolo e non come semplice stampella. La palla, comunque, passerà al Capo dello Stato che non avvierà le consultazioni prima di mercoledì. Lo sbocco della crisi non è scontato perché se i volenterosi non dovessero essere in numero sufficiente da formare una maggioranza stabile, allora Mattarella vaglierà altre possibilità che potrebbero anche portare a Palazzo Chigi qualcun altro.

Ci sarebbe sempre l'ipotesi di una ricucitura con Renzi per una ripartenza su nuove basi, con un nuovo patto di legislatura, ma sia Conte che M5S che Pd, se non la escludono più a priori, la considerano un di più: i renziani, in altre parole, potrebbero rientrare ma solo in aggiunta ai "volenterosi". Non dovrebbero, cioè, essere determinanti per le sorti del governo. E poi, se Conte sembra pronto a far cadere il veto su Renzi, non è detto che a colloquio con Mattarella non sia Renzi a porre veti su Conte. O magari saranno gli stessi volenterosi a chiedere discontinuità a Palazzo Chigi. Quello che al momento sembra difficile è che si rotoli verso elezioni anticipate, considerate un problema con la pandemia in corso ma soprattutto con il Recovery Plan e il primo anticipo dei fondi Ue da ottenere a giugno. Ecco allora anche l'ipotesi di un governo di "unità nazionale", come lo ha chiamato ieri Berlusconi facendo insospettire gli alleati Salvini e Meloni. E cioè che comprenda non solo centristi ma anche Forza Italia. A quel punto, però, sarebbe davvero difficile pensare a Conte di nuovo al timone.

La diretta della crisi

9.01 - Conte arriva a Palazzo Chigi per il Cdm

Il premier Giuseppe Conte è arrivato a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri in cui comunicherà alla sua squadra di governo la decisione di andare al Quirinale a rassegnare le dimissioni.

8.47 - Toti (Cambiamo): disponibili per governo di scopo

«Nessuno di noi è convinto che rimettere insieme questa maggioranza possa essere la soluzione per questo Paese. Non ci interessa rafforzare una maggioranza di sinistra. Se invece si parla di governo di scopo è diverso», ha detto ad 'Agorà' su Rai Tre il governatore della Liguria Giovanni Toti, fondatore del movimento "Cambiamo!". «Un governo di salute pubblica vuol dire un appello per tutte le forze politiche, coinvolgere anche la Lega o chi ci vorrà stare, poi chi non ci vuole starci legittimamente se ne tirerà fuori ma io ritengo che i miei alleati ci debbano stare - ha proseguito - Vuol dire ministri di altro profilo con un profilo anche tecnico, sociale, economico, vuol dire un governo di salute pubblica per le sfide che abbiamo davanti». «Io col presidente Conte non ho nessuna ruggine, ho lavorato con lui al ponte di Genova, non ho pregiudiziali e deciderà Mattarella. Io dico che non può essere l'allargamento di questa maggioranza o la riedizione di questo governo».

