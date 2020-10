Conte alla Camera sul dpcm: «Situazione diversa rispetto a marzo, ma molto critica: difficile bilanciare libertà e diritti»

In meno di 100 deputati ascoltano lo scenario non incoraggiante illustrato dal premier: «L'Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se anche questa situazione si sta rivelando molto critica». Lo dice il premier Giuseppe Conte illustrando alla Camera il dpcm del 18 ottobre.

«Ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione di bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali, con l'obiettivo di individuare il punto di equilibrio che, nell'assicurare alla salute la tutela più intensa, comporti il minor sacrificio possibile degli altri diritti fondamentali pure coinvolti». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula alla Camera, aprendo l'informativa sul dpcm del 18 ottobre con le misure anti contagio. Il discorso del premier ricalca quello pronunciato ieri nel pomeriggio in Senato. «I principi che muovono oggi l'azione del Governo nel contenimento del contagio sono sempre gli stessi e sono quelli che ci hanno consentito di superare efficacemente la prima ondata della pandemia: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità, nella prospettiva della prioritaria tutela della vita e della salute dei cittadini, che è - giova ribadirlo ancora una volta - presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti. L'esperienza di questi mesi ci ha anche dimostrato che tutelare prioritariamente la salute consente di difendere meglio anche il tessuto produttivo del Paese. Sarebbe stato infatti impossibile preservare la produzione e tutelare il tessuto economico, trascurando la salute dei cittadini», sottolinea il premier.

