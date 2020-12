Controlli spostamenti, Lamorgese: «Natale di sacrifici, 70mila agenti per le feste»

Circa 70mila agenti saranno impegnati per i controlli delle festività natalizie. «Ci saranno forze polizia in numero elevato, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo», ha annunciato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, a Sky TG24 Live In Courmayeur. «Lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperto i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le precauzioni per non fare entrare più persone nello stesso momento».

«Sarà un Natale di sacrifici, dovremo continuare con delle limitazioni alla nostra mobilità anche tra Comuni oltre che tra regioni - ha spiegato Lamorgese - Proprio nel periodo natalizio dovremo allontanarci dalle nostre tradizioni, del Natale tutti insieme. Un sacrificio necessario che ci consentirà poi di affrontare l'anno nuovo in maggiore sicurezza».

«Sicuramente faremo dei controlli più incisivi alle frontiere e negli aeroporti per chi entra e chi esce. Dobbiamo stare davvero attenti perché l'esperienza di quest'estate non è stata un'esperienza positiva. Dobbiamo evitare una terza ondata».

