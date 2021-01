Conte, Salvini in Senato: cercate complici per non perdere la poltrona

«Questa è una crisi tutta in casa vostra» frutto di un governo «unito solo dalla volontà di non andare alle elezioni perché le avrebbe vinte il centrodestra», esordisce Matteo Salvini nel suo intervento in Senato durante le dichiarazioni di voto che precedono la chiama per la fiducia a Conte. «Voi - attacca - state cercando dei complici per non mollare la poltrona, non dei responsabili».

Sul Recovery plan Salvini sottolinea: «Sono per due terzi dei prestiti che dovranno essere restituiti, non è 'cosa vostrà, ma cosa di tutti». «Non prendiamo lezioni di tutela dei diritti umani da chi mette sullo stesso piano gli Usa e la Cina», continua Salvini. «L'avvocato Conte - prosegue poi - ha fatto bene a combattere per quota 100 e opzione donna. Se l'Europa ci chiede di abolirle deve dire di no».

