Conte alla Camera: «Disagio per crisi infondata. Costruiamo un governo con tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia»

Giuseppe Conte ha parlato per 56 minuti alla Camera dei Deputati, e così, con le comunicazioni del presidente del Consiglio, la crisi di governo è approdata in Parlamento. «Disagio per spiegare una crisi che non ha fondamento», ha detto il premier Conte, ricordando che «il 13 gennaio in una conferenza stampa sono state confermate le dimissioni delle ministre di Italia viva. Si è aperta una crisi che deve trovare qui in questa sede il proprio chiarimento in trasparenza del confronto e linearità di azione che hanno caratterizzato il mio mandato. Crisi che ha provocato profondo sgomento nel Paese, e che rischia di produrre danni notevoli e non solo perché ha fatto salire lo spread ma ancor più perché ha attirato l'attenzione dei media internazionali e delle cancellerie straniere. Diciamolo con franchezza, non si può cancellare quello che è accaduto», parlando della fiducia tra le forze alleate come «condizioni imprescendibile» per guidare il Paese.

Il passaggio parlamentare si è reso necessario dopo le dimissioni dei ministri di Italia viva e verrà seguito dal voto su risoluzioni di maggioranza e opposizione secondo le procedure delle votazioni 'fiduciarie'. Ma il 'processo' al leader di Iv Matteo Renzi non c'è stato. Terminate le comunicazioni del presidente del Consiglio è cominciata la discussione in Aula, in vista della fiducia al governo. Per ora sono iscritti a parlare 26 deputati.

Conte: «Serve il più ampio consenso di forze volenterose »

Per le sfide che attendono l'Italia servono «la massima coesione possibile, il più ampio consenso in Parlamento. Servono un governo e forze parlamentari volenterose, consapevoli della delicatezza dei compiti. Capaci di sfuggire gli egoismi e l'utile personale», ha detto il premier Conte in Aula alla Camera.

Conte: governo nato su valori Carta e vocazione europeista

«All'inizio di questa esperienza di governo, nel 2019, prefigurai un chiaro progetto politico per il Paese - ha detto il presidente del premier Conte -. Precisai che il programma non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee o una sterile sommatoria delle posizioni delle forze di maggioranza. Un'alleanza tra formazioni provenienti da storie, esperienze, culture di diversa estrazione e che in passato si erano confrontate con asprezza, poteva nascere solo su due discriminanti. Il convinto ancoraggio ai valori costituzionali e la solida vocazione europeista del Paese».

Mi sono adoperato sempre per ampia stagione riformatrice

«Sin dall'inizio mi sono doperato perché si delineasse la prospettiva di un disegno rioformatore, ampio e coraggioso - ha detto ancora il presidente del Consiglio - per configurare una nuova stagione rifornmatrice basata sulla sostenibilità, sulla coesione sociale e territoriale, sul pieno sviluppo della persona umana. E ancora oggi c'è una visione».

Sfida epocale

«Agli inizi 2020» il progetto del governo si è dovuto «misurare con la pandemia che ha sconvolto in profondità la società e la dinamica stessa delle nostre relazioni - ha detto il presidente del Consiglio -. Affontiamo una sfida di portata epocale, si vivono paure primordiali, più spesso conosciute da generazioni del passato. Torniamo a sentirci profondamente fragili, alcune certezze radicate sono state poste in discussione. Ci siamo misurati quotidianamente come mai in passato con scienza e tecniche, con la difficoltà a fornire risposte efficaci e rapide. «Primi in occidente siamo stati costretti a introdurre misure restrittive dei diritti della persona, operando delicatissimi bilanciamenti dei principi costituzionali».

Pandemia ha rafforzato il dialogo tra forze leali e governo

«Abbiamo coltivato un serrato dialogo» con tutti «gli inetrlocutori istituzionali nella consapevolezza che solo con la leale collaborazione sarebbe stato possibile elaborare strategia di intervento efficaci», ha detto il premier Giuseppe Conte. «L'esperienza della pandemia ha rafforzato nelle forze politiche che con lealtà sono nel governo la consapevolezza del dialogo».

«Io a testa alta, ho operato per il bene dell'Italia»

«Abbiamo operato sempre scelte migliori? Ciascuno esprimerà le proprie valutazioni - ha affermato Conte -. Per parte mia posso dire che il governo ha operato con massimo scrupolo e attenzione per i delicati bilanciamenti anche costituzionali. Se io oggi posso parlare a nome di tutto il governo a testa alta non è per l'arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori ma è per la consapevolezza di chi ha operato con tutte le energie fisiche e psichiche per la comunità nazionale», ha detto ancora il premier.

Da luglio assegno mensile alle famiglie con figli under 21

«L'assegno unico mensile si colloca in una cornice di interventi volti ad alleggerire il peso fiscale sulle famiglie», ha detto il premier Conte annunciando che da luglio sarà introdotto l'assegno unico mensile per le famiglie con figli sotto i 21 anni.

«Il Mes non c'entra con il Recovery»

«Nonostante ci sia stato un chiaro contributo al miglioramento della bozza originaria» del Recovery plan «c'è stata un'astensione motivata principalmente per il fatto che la bozza non contempla le risorse del Mes, che però nulla ha a che vedere con il Recovery fund», ha affermato il premier Conte in Aula alla Camera.

Testo finale del Recovery dopo le osservazioni del Parlamento

«Quanto al cammino del Recovery Plan ricordo che, quando riceveremo le osservazioni del Parlamento e delle parti sociali saremo in condizione di procedere alla stesura finale, che peraltro restituiremo al Parlamento in vista dell'approvazione definitiva - ha affermato il presidente del Consiglio -. Rilevo che siamo l'unico Paese che ha coinvolto il Parlamento così intensamente e costantemente».

S ervizi e Agricoltura

«Viste le nuove sfide e anche gli impegni internazionali, non intendo mantenere la delega all'Agricoltura se non lo stretto necessario e mi avvarrò anche della facoltà di designare un'autorità delegata per l'intelligence di mia fiducia», ha detto il presidente del Consiglio.

Legge elettorale, il governo promuoverà una riforma di impianto proporzionale

«In materia di legge elettorale - ha detto ancora Conte - il governo nel rispetto delle determinazioni delle forze parlamentari si impegnerà a promuovere una riforma elettorale di impianto proporzionale quanto più possibile condivisa, trattandosi di una riforma di sistema che possa coniugare efficacemente le ragioni del pluralismo e la rappresentanza con l'esigenza di una complessiva stabilità del sistema politico».

Governo, la fiducia è sul filo. Pd e M5S: senza 161 sì il governo non regge

Crisi di governo, renziani verso l’astensione ma avvertono Matteo: da noi mai voti contro il Pd

14.01 Costa (Azione): non voteremo la fiducia a Conte

«Noi di Azione e +Europa non voteremo la fiducia al Governo e anche qualora trovasse una maggioranza noi saremo all'opposizione». Lo ha detto Enrico Costa intervenendo in Aula alla Camera sulle comunicazioni del premier, Giuseppe Conte, sulla crisi di Governo.

14.00 Zingaretti: bene Conte, ora andiamo avanti per cambiare

«Bene Conte. L'appello ad andare avanti per cambiare. Patto di legislatura, apertura al coinvolgimento del Paese, priorità allo sviluppo per creare lavoro, alla difesa della salute, al rafforzamento del protagonismo europeo a cominciare da Next Generation Eu. Non fermiamoci ora. Dobbiamo ricostruire la fiducia. L'Italia ha diritto alla speranza, c'è una prospettiva da perseguire per il futuro». Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

13.59 Udc, voteremo in maniera compatta no alla fiducia

«Ci troviamo a smentire, per l'ennesima volta, ricostruzioni fantasiose riportate da alcuni organi di stampa oggi. L'Udc voterà compattamente no alla fiducia del Governo Conte bis». È quanto si legge in una nota diffusa dall'Ufficio stampa nazionale dello Scudo crociato, guidato da Lorenzo Cesa.

11.47 Renzi: Recovery non va, si tem per maggioranza raccogliticcia

«Piano piano, trasmissione dopo trasmissione, giorno dopo giorno, la verità inizia a venire fuori. Si capisce che il Recovery Plan ancora non va. Cresce la preoccupazione per una maggioranza raccogliticcia e senza respiro. Si avverte come chiediamo da mesi l'esigenza di un progetto Paese». Lo scrive Matteo Renzi, leader di Iv, nella newsletter Enews. «Il posizionamento del Pd di questi giorni - molto, molto, molto vicino ai Cinque Stelle - è un fatto nuovo davvero rilevante per il futuro della politica italiana. Dico grazie a chi in Italia Viva sta resistendo a ogni forma di pressione. E dico grazie a chi ci sta aiutando con l'iscrizione, con il sostegno economico, con la presenza sul territorio e nei social».

11.38 Centrodestra presenta risoluzione: Conte ha fallito

Il centrodestra ha presentato una risoluzione unitaria per respingere le comunicazioni del premier Conte in cui si evidenzia il fallimento del suo governo contro la pandemia sia da un punto di vista sanitario che economico. È quanto si apprende da fonti della coalizione.

L'esame in Aula

Il dito puntato contro Matteo Renzi, dunque, non ci sarà. Ci sarà, invece, un forte richiamo alla responsabilità, all'importanza di tenere saldi i legami con l'Ue, alla necessità di lavorare insieme per la ripartenza di un'Italia mai chiamata a così tante sfide in così breve tempo. Il premier Giuseppe Conte, nelle ore febbrili che precedono la sua prima prova in Aula, ieri ha limato per l'intera giornata quello che si prospetta come il suo esame «politico» più difficile. Un discorso in cui il premier si gioca il tutto per tutto guardando con un prudente ottimismo al voto dell'Assemblea. Paragonare l'intervento di stamani a quello che del duello con Matteo Salvini del 20 agosto 2019 non sarebbe azzeccato. A dispetto di quel caldo martedì a Palazzo Madama, Conte non elaborerà un netto «j'accuse» al leader di Italia Viva. Anzi, fino a qualche ora fa a Palazzo Chigi c'era incertezza anche sul fatto che l'ex premier fosse citato. Il motivo è duplice. Da un lato c'è la volontà del capo del governo di parlare sì al Parlamento ma anche al Paese, cercando di sottolineare la «pars costruens» dell'azione di governo da qui a fine legislatura. Dall'altro, nella strategia di Conte, è tutt'altro che escluso il recupero di una parte dei gruppi renziani, in nome, appunto, della responsabilità e del dialogo. E di quella «maggioranza Ursula» che, in Europa, vede il sostegno di Dem, M5S, Leu, renziani e anche di FI.

Le sfide

Quasi certamente il capo dell'esecutivo elencherà le sfide che attendono il Paese nel 2020. Quella pandemica, innanzitutto, in merito alla quale a Palazzo Chigi ricordano il trend positivo dei vaccini. Quelle internazionali, in secondo luogo, in un anno in cui l'Italia sarà presidente del G20 e co-presidente del Cop26. Ma, soprattutto, una lunga e articolata menzione il premier la riserverà al Recovery Plan. È sul Piano di Ripresa e Resilienza che concentrerà il suo invito a far ripartire «insieme» il Paese. Ricordando alcuni dei pilastri della strategia italiana, dalla digitalizzazione al Green, fino al rilancio delle infrastrutture. E, facendo perno sul Recovery, il premier farà appello affinché i contributi dei gruppi parlamentari migliorino il testo. Mettendo in campo una netta apertura al lavoro parlamentare che potrebbe attirare qualche numero in più in maggioranza.

Domani l'intervento al Senato

L'intervento alla Camera sarà il prequel della sfida di domani al Senato. Lì, ottenere la maggioranza assoluta, al momento, sembra quasi impossibile. Ma Palazzo Chigi, per ora, basta avere un voto in più dell'opposizione, magari arrivando a quella soglia «158» che ridurrebbe l'importanza numerica dei renziani in prospettiva. Ma per Conte i problemi, dopo il passaggio in Senato, non svaniranno. Toccherà a lui aprire un tavolo di maggioranza per un programma di fine legislatura che convinca un gruppo di costruttori - centristi, liberali, ex renziani - in grado di consolidare la maggioranza, così come nei giorni scorsi richiesto anche dal Quirinale.

Una via che, nella strategia di Palazzo Chigi, non prevede le dimissioni del premier ma, al limite, un tagliando alla squadra di governo. I tempi sono stretti, ma non strettissimi. Se Conte supererà la doppia prova, oggi alla Camera e domani al Senato, avrà poco meno di un mese per saldare la maggioranza. Prima, cioè, dell'arrivo del Recovery Plan in Aula. Ma, nella maggioranza, i timori sono tutt'altro che sopiti. «Oggi è Conte tutta la vita ma se non hai la maggioranza anche alla Camera è difficile sostenere un governo stabile», avverte una fonte parlamentare M5S che prevede: «Facendo i conti il Conte-ter lo puoi fare solo con FI, e non so se il Movimento accetterà». «Non si può andare avanti a lungo senza una maggioranza assoluta, vai avanti se c'è un patto di governo con numeri solidi», spiegano anche tra i dem. Ma, a Palazzo Chigi non escludono infatti ancora la nascita, nei prossimi giorni, di un gruppo di «costruttori europeisti». Un gruppo che, in prospettiva, farebbe riferimento direttamente a Conte, forse mai come in queste ore così tentato dall'essere riferimento di un'area centrista, liberale. Un'area in campo nel caso, temuto da tutti nella maggioranza, di ritorno alle urne.

Liliana Segre: indignazione e dovere, voto la fiducia a Conte

«Sì, parto» per Roma, «per essere pronta a fare il mio dovere martedì a Palazzo Madama. Non partecipo ai lavori del Senato da molti mesi perché, alla mia età, sono un soggetto a rischio e i medici mi avevano caldamente consigliato di evitare. Contavo di riprendere le mie trasferte a Roma solo una volta vaccinata, ma di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile». Così la senatrice a vita Liliana Segre su 'Il Fatto quotidiano'.

«Ho deciso di dare la mia fiducia al governo - osserva - questa crisi politica improvvisa l'ho trovata del tutto incomprensibile. All'inizio pensavo di essere io che non riuscivo a penetrare il mistero. Poi però ho visto che quasi tutti, sia in Italia che all'estero, sono interdetti, increduli, spesso disgustati. Non riesco ad accettare che in un tempo così difficile - rileva - vi siano esponenti politici che non riescono a fare il piccolo sacrificio di mettere un freno a quello che Guicciardini chiamava il particulare». «Tutti i governi del mondo hanno dovuto procedere per tentativi ed errori. Come anche la scienza, del resto - spiega - quindi è scontato che anche il governo Conte abbia fatto errori. Però mi pare che si debba riconoscere che ha fatto nell'ultimo anno un lavoro gigantesco per reggere l'urto di un'emergenza spaventosa ed ha ottenuto una svolta storica nelle politiche europee». «Ricordo che questo governo è nato allorché i partiti che lo formarono ritennero di superare le forti divergenze che già allora si manifestavano - conclude - perché occorreva preservare il Paese da gravissimi pericoli. Dunque mi chiedo: ma quei pericoli sono svaniti?».

Orlando: « Non riuscirà tentativo di far cadere il governo »

«Sicuramente non riuscirà il tentativo di far cadere il governo - ha detto stamani Andrea Orlando a Mattino cinque - Ci sarà il tempo e il modo di rafforzarlo e migliorarlo».

Salvini: «Se non ha i numeri elezioni o governo di centrodestra»

«Oggi il problema per molte famiglie è la salute con i vaccini che mancano e la scuola con migliaia di ragazzi in classe senza sicurezza e le scadenze fiscali che nessuno ha rimandato, che tutto questo è in secondo piano perché Mastella e Tabacci cercano senatori di notte è imbarazzante. Io non ci rimarrei mai così al governo. Se Conte non ha i numeri le strade sono due: o le elezioni oppure, se Mattarella ritenesse. il centrodestra ha progetti e poche cose da fare velocemente per tirare fuori il paese dalla pandemia», afferma il leader della Lega Matteo Salvini.

Gentiloni: spero che l'Italia sia interlocutore stabile

«Per noi è difficile commentare la situazione italiana», ma «in ogni modo speriamo di avere un interlocutore stabile, in quanto l'Italia sarà cruciale per il successo del NextGeneration plan e noi abbiamo bisogno di interlocutori stabili». Così il commissario europeo Paolo Gentiloni a Bloomberg. «Stiamo lavorando con l'Italia e con altri 14 governi che hanno già presentato la loro bozza dei fondi Ue, alcuni di questi governi sono più forti, altri sono più fragili - aggiunge -, penso sia importante avere interlocutori stabili che lavorino per la causa comune europea e spero che questo sia il caso dell'Italia».

