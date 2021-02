M5S, vertice con Conte all'hotel Forum di Roma: c'è anche Grillo. Il nodo della leadership

C'è anche Conte al vertice tra i big M5S per decidere il futuro politico del Movimento. Il summit si svolge a Roma. Avrebbe dovuto tenersi nella villa di Marina di Bibbona (Livorno) del fondatore Beppe Grillo ma la fuga di notizie ha fatto saltare l'appuntamento in Toscana. I pentastellati hanno ripiegato sull'hotel Forum, la base di Grillo quando si reca nella Capitale. Anche l'ex comico è presente alla riunione.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Rocco Casalino: «Il mio libro? Ho venduto più di Obama.... LO SCENARIO M5S a misura di Conte: il nome nel simbolo e addio partito... ROMA M5S, riparte la diaspora i leader sotto processo. E Conte incontra... L'EX PREMIER M5S, Conte parla da leader. A rischio il vertice da Grillo

Grillo ha fatto il suo ingresso con la testa coperta da un casco. La partecipazione di Giuseppe Conte, ristretta a un numero limitatissimo di esponenti pentastellati, è cruciale. Sul tavolo, infatti, c'è il coinvolgimento dell'ex premier nel futuro del partito. Sono in molti a volerlo come leader. Si pensa a lui nel ruolo di capo unico, sulla falsariga del ruolo esercitato da Luigi Di Maio prima e Vito Crimi poi, nei panni del reggente. Con un mandato a termine, da rimettere poi al voto della base. Nel summit, alcuni avrebbero sollevato la necessità di affiancare al ruolo politico uno o due vice, per non centralizzare troppo il potere nella mani di un'unica persona.

Il nodo del direttivo a 5

Non solo. Altri, tra questi Crimi, avrebbero sottolineato la necessità di non ignorare il voto della base, che ha indicato la strada di una governance a 5 al posto del capo politico, votando la modifica dello statuto in tal senso. Uno dei possibili compromessi, potrebbe essere quello di trasformare il cosiddetto comitato direttivo in una sorta di 'segreteria politica', da affiancare a Conte, ammesso che l'ex premier - presente all'incontro - decida di intestarsi la guida del Movimento. Ma i timori di Grillo, raccontano alcuni beninformati, è che Conte finisca per uscirne depotenziato, e il Movimento con lui. Non è possibile, la riflessione che avrebbe fatto il garante ai suoi, che in ogni snodo complicato debba tornare in pista lui in prima persona.

I depistaggi e l'ira di Grillo

Depistaggi, smentite e silenzi hanno preceduto il vertice dello stato maggiore del M5S a Roma. Dopo la fuga di notizie sul summit che avrebbe dovuto tenersi nella villa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona, il Garante del M5S è andato su tutte le furie. E dai vertici del M5S, hanno chiuso ermeticamente qualsiasi canale di comunicazione. In mattinata diversi cronisti e fotografi si sono recati a Villa Corallina, sulla costa tirrenica del livornese. Nella villa c'era l'auto di Grillo, ma non l'ex comico sebbene il custode della residenza, interpellato dai cronisti, avesse confermato la presenza in loco del Garante. Ma Grillo, usando un'auto diversa dalla sua, era in viaggio per Roma. Direzione Hotel Forum dove, nel frattempo si stavano recando i big del Movimento e Giuseppe Conte.

Ultimo aggiornamento: 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA