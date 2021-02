Rocco Casalino: «Il mio libro? Ho venduto più di Obama. Per 2 milioni di euro farei il portavoce di Berlusconi»

«Per due milioni di euro andrei a fare il portavoce di Silvio Berlusconi, di Matteo Renzi mai». Intervistato dall'inviato di Striscia la notizia per una puntata che andrà in onda domani alle 20.35 su Canale 5, l'ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino dice la sua sull'immagine dei politici e sulla sua esperienza a Palazzo Chigi. Casalino è il primo ospite di 'Che scoglio che fà, approfondimento di 'Rai scoglio 24', il canale di Striscia dedicato alla Rai. E' Pinuccio, l'inviato del programma, a chiedergli se andrebbe mai a fare il portavoce del leader di Forza Italia e la prima risposta di Casalino è un 'nò. Per un milione di euro? 'Nò. Per 2? 'Per 2 ci vado, perché l'immagine pubblica di Berlusconi si può recuperare. Ma non lo farei mai per Matteo Renzi, per nessuna cifra. Non mi sentirei moralmente di prendere i soldi, perché la sua immagine pubblica è irrecuperabile. Renzi dopo quello che ha fatto dovrebbe sparire dalla vita politica per l'eternità'. Negativo anche il giudizio su Maria Elena Boschi, che accusa di 'co-responsabilità' nell'apertura della crisi che ha portato alla caduta del governo Conte, più positivo quello sulla leader di FdI Giorgia Meloni: «Un pò la stimo. E' meglio di come la dipingono, ma non mi piacciono le sue idee».

L'intervista è l'occasione per presentare il libro autobiografico di Casalino, uscito qualche settimana fa: 'Ho venduto più copie di Obama - dice- sono il più alto in classificà. Poi il coming out ('Quello della politica è un ambiente maschilista, conformista e su alcune tematiche è ancora chiusò) e il suo futuro in politica ('Credo sempre nell'attivismo, troverò il modò). Infine, su Alessandro Di Battista: «Secondo me torna, prova lo stesso amore che ho io per il Movimento 5 Stelle». L'intervista andrà in onda su Striscia la notizia e sarà disponibile in versione più lunga sul sito web del tg satirico al termine della messa in onda del programma.

